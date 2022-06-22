ما تريد معرفته عن مشروعات «العلمين الجديدة».. منها المنطقة الترفيهية

مدينة العلمين الجديدة، واحدة من المدن الجديدة التي تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية وغيرها، ومن أبرزها مشروعات المنطقة الشاطئية، والتي تضم العديد من الوحدات السكنية والمناطق الترفيهية والخدمية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ما تريد معرفته عن مشروعات «العلمين الجديدة»، وفقا لبيانات وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

ما تريد معرفته عن مشروعات «العلمين الجديدة»

- تضم مدينة العلمين الجديدة، عددا من المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها.

- توفر المشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة، فرصا كثيرة للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص.

- توفر المشروعات التي يتم تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة، الآلاف من فرص العمل المختلفة.

- تعد المنطقة الشاطئية، إحدى المشروعات التي يجرى تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة.

- جار الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجاً داخل المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

- جار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لأبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

- جار تنفيذ عدد آخر من الأبراج داخل المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، بأدوار تصل إلى 30 طابقا.

- تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، بمدينة العلمين الجديدة.

- تتوسط المنطقة الترفيهية، منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة.

- تضم المنطقة الترفيهية، جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

- جارٍ أعمال تنسيق الموقع بالطرق الرئيسية، وأعمال الميادين بالمنطقة الشاطئية.

- جارٍ تنفيذ كمباوند سكني عمراني متكامل على مسطح 700 فدان.

- يضم الكومباوند السكني عدد من الفيلات والشاليهات وشقق العمارات التي تضم العديد من الوحدات السكنية نحو 12500 وحدة.

- تتمتع منطقة الفيلات، داخل الكومباوند السكني بمدينة العلمين الجديدة، بطبيعة خلَّابة كونها مقامة على جزر صناعية كل جزيرة تحتوي على عددٍ من الفيلات بطابع خاص.

- تتكون الأبراج بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، من 3 أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلي بجانب الوحدات السكنية.

- ستضاهي الأبراج الفندقية بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، أبراج دبي، وستقام بها الاحتفالات.