شروط حجز أراضي «الإسكان والتعمير» بالمدن الجديدة.. للاستخدام السكني فقط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، ممثلة في بنك التعمير والإسكان، طرح عدد من قطع الأراضي، ضمن محور الإسكان المتوسط، داخل مدن «أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة»، بإجمالي 1760 قطعة أرض.

شروط حجز أراضي «الإسكان والتعمير»

تستعرض «الوطن» شروط حجز أراضي «الإسكان والتعمير» بالمدن الجديدة، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك الإسكان والتعمير.

1ـ يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا، مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة».

2- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 11 عاما، في تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له، أو لأحد أفراد أسرته «الزوج – الزوجة ـ والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغيره.

5- تعتبر أحكام القانون رقم «59» لسنة 1979، في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها.

قطع الأراضي للاستخدام السكني فقط

6- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع، ومكملان لأحكامة.

7- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص، تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض.

8- في حالة مخالفة الشروط يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

9- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.