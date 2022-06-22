وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بـ«الساحل الشمالي وبني سويف الجديدة»

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بعددٍ من قطع الأراضي الواقعة داخل كردون «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة»، مؤكدا مواصلة جهود إزالة التعديات ومنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

إزالة حمامات سباحة وغرف بالحدائق

وشملت القرارات، إزالة مخالفات البناء المتمثلة في إقامة حمامات سباحة وغرف بالحدائق بمساحات وأبعاد مختلفة بعدد من قطع الأراضي داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي دون الحصول على تراخيص البناء، وكذا إزالة مخالفات البناء الواقعة على إحدى قطع الأراضي بالحي السكني السادس بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ دور أول وأعمدة دور ثان وسلم بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة للقطعة.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على أن يتولى جهازا الساحل الشمالي الغربي، وبني سويف الجديدة، بالتنسيق مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.