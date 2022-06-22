«الصحة» توجه نصائح للشباب للتعامل مع ضغوط الحياة.. أبرزها تعلم مهارات جديدة

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والنصائح للشباب والمراهقين لرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه يجب على الشباب الاستفادة القصوى من خبرات المتخصصين للتعامل مع الضغوط الحياتية التي يمكن أن تؤثر على الحالة النفسية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن هناك خط ساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وهو 16328، يعمل على مدار 24 ساعة، ويقدم كافة الاستشارات النفسية عن طريق أكبر المتخصصين في الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وساعد كثيرا في إحباط محاولات انتحار وإيذاء بدني وسلوكيات عنيفة.

المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية

وبدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة للوزارة دشنت المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية، وهي الأولى في الشرق الأوسط التي تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مجاني وفي سرية تامة للبيانات.

وتابع "عبدالغفار" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" السلامة النفسية تجعل الإنسان مدرك لإمكانياته والتعامل مع الضغوط الحياتية التى يتعرض اليها الفرد بشكل يومي، موضحا أن الصحة النفسية هى جزء أساسي ولا يتجزأ من الصحة ويجب الإهتمام بما تقدمه الأمانة العامة للصحة النفسية والمنصة الإلكترونية التى تم اطلاقها مارس الماضي.

الاعتناء بالنفس والاهتمام براحة الجسد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجب على الشباب التواصل مع الآخرين، وطلب المساعدة منهم عند احتياجهم لذلك، والاعتناء بالنفس وضرورة الاهتمام براحة الجسد، وتعلم مهارات جديدة مختلفة عن الروتين اليومي لنشاط الفرد، محذرة من تناول الكحوليات المختلفة لأنها مصدر للقلق والتوتر الذي يُصاب به الفرد بشكل عام.