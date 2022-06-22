وظائف مطلوبة في الإمارات والسعودية.. الراتب يصل إلى 35 ألف جنيه

كشف موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف في الخارج عن توافر وظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة وأخرى بالمملكة العربية السعودية، التي تتطلب عددا من المهام والشروط للحصول على المهن المطروحة، على أن يتم التقديم في مقار الشركات بمصر والتي نوهت عنها المنصة، وترصدها «الوطن» على النحو التالي:

وظائف ممرضات

العمل بمستشفيات في أبو ظبي - الإمارات.

اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية وإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم لـ الوظائف: 15 مايو - البساتين - التبين - الخليفة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 50 ممرضة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: من سنتين حتى ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 24- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7000 درهم إماراتي، أي ما يعادل 35760.88 جنيه مصري.

وظيفة مندوب تسويق

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوب: 20 فردا.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: من سنة إلى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة ممرضات

اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية وإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 50 ممرضة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: من سنتين إلى ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 24- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التمريض).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7000 درهم إماراتي، أي ما يعادل 35760.88 جنيه مصري.

وظائف في المملكة العربية السعودية

كما تم الإعلان عن وظائف في السعودية تنوعت بين العمل في المحاسبة والهندسة والمعمار والزراعة وغيرها وهي كالتالي:

وظيفة مدير تصميم معماري

اسم الشركة: HR FreeLancer.

مقر التقديم للعمل: أبو قير - الإسكندرية.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة - الهندسة المعمارية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 7000- 9000 ريال سعودي.

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 أفراد.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 24 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات

وظيفة مدير حسابات

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 أفراد.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنوات الخبرة: 14-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 35- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5 أفراد.

سنوات الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد

وظيفة مدرس رياضيات

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 أفراد.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.