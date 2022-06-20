تفاصيل 14 وظيفة مطلوبة للعمل في السعودية.. منها أطباء ومهندسون

أعلن موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف في الخارج عن فرص في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب عددا من المهام والشروط للحصول على المهن المطروحة، على أن يتم التقديم في مقار الشركات في مصر والتي نوهت عنها المنصة، وترصدها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب تسويق

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي تخدير

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أخصائي أنف وأذن

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندسي زراعة بطاطس

اسم الشركة: شركة نسيم الإخوة.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة طبيب بيطري (تخصص دواجن)

اسم الشركة: شركة العوضي للتوكيلات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: السيدة زينب - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الطب البيطري).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة ممرضات

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 6-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة صيدلي (ذكور/إناث)

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي أطفال

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائية جلدية وتجميل

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي باطنة

اسم الشركة: رفعت لألحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسب ميزانية\ضرائب مضافة

اسم الشركة: شركة العوضي للتوكيلات لإلحاق العماله المصرية بالخارج.

مقر العمل: السيدة زينب - القاهرة.

سنين الخبرة: 10-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32- 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التجارة - المالية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية وإلحاق العمالة بالخارج.

مقر العمل: الدقى - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 20 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 36 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أخصائية نساء وتوليد

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: 15 مايو - الإزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.