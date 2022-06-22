بعد حركة الترقيات الجديدة.. احسب أجرك على الدرجة الوظيفية ضمن 6 فئات

تتزامن حركة الترقيات الجديدة مع موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 والتي تضمنت زيادة في أجور وتعويضات العاملين بقيمة وصلت إلى 39 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري.

ووافق مجلس الوزراء، منذ أيام على إجراء حركة ترقيات بكل وحدات الجهاز الإداري بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022، على أن تتمّ حركة الترقيات اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

ويكون حساب المرتب بعد الزيادة، وفقا للدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة، وحتى الدرجة الممتازة، وهي الزيادات التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحصل العمال والموظفين بالجهاز الإداري للدولة على الزيادات الجديدة مع صرف مرتبات شهر إبريل الماضي، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية حساب زيادة المرتب.

الزيادات المقررة لكل درجة

302 جنيه للدرجتين السادسة والخامسة.

303 جنيهات للدرجة الرابعة

356 جنيه للدرجة الثالثة.

424 جنيها للدرجة الثانية.

494 جنيها للدرجة الأولى.

539 جنيها للدرجة مدير عام أو كبير.

573 جنيها للدرجة العالية.

649 جنيها للدرجة الممتازة.

الحافز الإضافي للدرجات الوظيفية

175 جنيها لشاغلي الدرجة السادسة.

175 جنيها لشاغلي الدرجة الخامسة.

175 جنيها لشاغلي الدرجة الرابعة.

225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة.

275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية.

325 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى.

350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية.

400 لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

المستفيدون من الزيادات الأخيرة

وحسب ما أعلنته الحكومة، فإن المستفيدين من الزيادة الجديدة بلغوا من 5 ملايين عامل وموظف بـ66 وزارة وهيئة وجهة وإدارة تابعة للجهاز الإدارية للدولة بنحو 302 جنيه كحد أدنى للزيادة بالدرجة السادسة، وهي التي تمثل الحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب حالة الغلاء التي تضرب العالم وتأثرت بها مصر عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.