احسب مرتبك بعد الزيادة بنفسك.. الحد الأدنى 300 جنيه

حساب المرتب بعد الزيادة، من أكثر العبارات البحثية عبر المحرك العالمي جوجل، خاصة بعدما قدرت الحكومة المصرية الحد الأدنى للزيادة التي يستفيد بها أكثر من 5 ملايين عامل وموظف بـ 66 وزارة وهيئة وجهة وإدارة تابعة للجهاز الإدارية للدولة بنحو 302 جنيه كحد أدنى للزيادة بالدرجة السادسة، وهي التي تمثل الحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب حالة الغلاء التي تضرب العالم وتأثرت بها مصر عقب اندلاع الحرب الروسية في كييف.

ويحصل العمال والموظفين بالجهاز الإداري للدولة على الزيادات الجديدة مع صرف مرتبات شهر إبريل 2022 بداية من غدا الأربعاء الموافق 20 إبريل الحالي، طبقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية الشهر الماضي، وحددت خلاله مواعيد صرف المرتبات على 4 أيام تبدأ من 20 إبريل ثم يوم الخميس الموافق 21 إبريل على أن تعاود الحكومة الصرف يومي 26 و27 إبريل نظراً للعطلات الرسمية مع بداية العام المقبل.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

الزيادات الجديدة بدأت في يناير الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد توجيهات أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه مع إقرار علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، العلاوة الدورية ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية.

صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تكلفة الحزمة المالية وصلت إلى نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالي الحالي.

وأوضح أن الوزارة أتاحت نحو 2.6 مليار جنيه لدعم الموازنات الاقتصادية بكافة الوزرات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة لمواجهة الأعباء الجديدة بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.

الزيادات المقررة لكل درجة

302 جنيه للدرجتين السادسة والخامسة.

303 جنيها للدرجة الرابعة356 جنيه للدرجة الثالثة.

424 جنيها للدرجة الثانية.

494 جنيها للدرجة الأولى.

539 جنيها للدرجة مدير عام أو كبير.

573 جنيها للدرجة العالية.

649 جنيها للدرجة الممتازة.

الحافز الإضافي للدرجات الوظيفية

175 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة.175 جنيه لشاغلي الدرجة الخامسة.

175 جنيه لشاغلي الدرجة الرابعة.

225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

275 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية.

325 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى.

350 جنيه لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

375 جنيه لشاغلي الدرجة العالية.

400 لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.