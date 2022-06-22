رئيس أكاديمية الشرطة: الداخلية تعمل على تدريب كوادرها لمواجهة الجرائم المعلوماتية

قال اللواء دكتور هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الوزارة تعمل من خلال أجهزتها المختلفة على مواجهة كافة الجرائم والعمل على تطوير البنية التحتية لمواجهة جميع الأخطار التي تهدد مصالح المواطنين الرقمية والتصدي للجرائم الإلكترونية خاصة التي يتم الاستعانة فيها بالزكاء الاصطناعي، وكذلك تحديث آليات العمل الأمني، فضلا عن التوسع في تدريب العناصر البشرية الأمنية على قواعد أمن البيانات والمعلومات لمواجهة أي اختراق متوقع.

ندوات نقاشية حول الأمن السيبراني

وتابع أبو المكارم، أن المحتوى العلمي والتدريبي بالمقررات الدراسية لطلبة كلية الشرطة والدبلومات والدراسات العليا، وتنظيم فعاليات وندوات نقاشية حول الأمن السيبراني لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة والمستمرة.

فعاليات ندوة الأمن السيبراني

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري، المنعقدة بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، حيث بدأت فعاليات الندوة بعنوان الأمن السيبراني، وشارك فيها مجموعة من الخبراء في مجال أمن المعلومات والإعلاميين بحضور عدد من رجال الأمن والخبراء والصحفيين والإعلاميين وطلاب الجامعات.