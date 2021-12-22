القرش: القطاع الزراعي يمثل الأمن القومي والغذائي للمواطن المصري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة مهتمة للغاية بقطاع الزراعة في الفترة الأخيرة، ليس لأن الأراضي الزراعية تمثل نحو 25% من الناتج القومي، ولا خمس الصادرات في مصر، ولا أنها تتعلق بنصف الشعب المصري، ولكن أهمية القطاع الزراعي في أنه يمثل الأمن القومي والغذائي المصري.

الدولة تسعى لإضافة 5 ملايين فدان

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية جمال، اليوم الأربعاء، أن مصر بها 100 مليون مواطن يعيشون في منطقة يزرعون فيها 9.4 مليون فدان، وهناك استثمارات وجهود من الدولة لإضافة 5 ملايين فدان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تسعى لزيادة المساحة المنزرعة لأن الشعب والأجيال القادمة يجب أن تجد لقمة العيش، وأن تؤمن لهم الدولة احتياجاتهم.

الزراعة تتجه نحو التحول الرقمي

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت أن كارت الفلاح مرتبط بحرص الدولة على التحول الرقمي، إذ أن وزارة الزراعة تخطت نسبة الـ85% من كروت الفلاح المستهدف إصدارها، مؤكدًا في الوقت ذاته حدوث بعض الأزمات البسيطة بسبب عدم حصول بعض المزارعين على كارت الفلاح.

وأكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إنهاء أزمة إصدار كروت الفلاح بشكل فوري، والسماح للمزارع بصرف السماد عبر كارت الموسم الماضي، مع إخطار المزارعين بالمقار المخصصة لإصدار الكروت الخاص بهم، كما وجه بمنح المزارعين تسهيلات فيما يخص إتاحة استمارات جديدة للمزارعين الذين لم يحصلوا على كروت، لتتوفر لهم خلال 15 يوما، مع صرف 50% من الأسمدة.