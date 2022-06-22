«جامع»: اتخاذ خطوات فعلية لصناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ، نائب المستشار الألماني، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تضمن اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك بحضور السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى ألمانيا، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين.

تنظيم منتدى أعمال مصري ألماني

وقالت الوزيرة، إن اللقاء تناول الإعداد لعقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة والمقررة خلال سبتمبر المقبل، وبحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مصري ألماني على هامش فعالياتها، لافتة إلى أهمية اللجنة في دعم الحوار بين الجانبين المصري والألماني في مختلف المجالات الاقتصادية، وبما يسهم في دعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والكهرباء والجمارك والطاقة والتعاون الفني بين البلدين.

واستعرضت جامع، أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي تضمنت خطة شاملة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتضمن العديد من المميزات والتطمينات للمستثمرين.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك، وبما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لمصر وألمانيا وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة البلدين.

كما استعرضت جامع، الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7: 18 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى جهود الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة ودخولها في مجال إنتاج الهيدروجين، لافتةً إلى أن خطة مصر في هذا الصدد وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تتماشى مع الخطط الألمانية لتأمين مصادر للطاقة النظيفة، لا سيما وأن ألمانيا تقوم حاليا بتغيير مصادر الطاقة الخاصة بها وفق مخططاتها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت جامع، أن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، مشيرة إلى أنه جار العمل حاليا على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وعدد من الوزارات المعنية حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبي بالتعاون مع شركة سيمنس.

وأكدت أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق قاعدة صناعية قوية يمكن من خلالها اختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

ونوهت جامع، بأن اللقاء استعرض الاستراتيجية الوطنية للسيارات حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع، موجهة الدعوة للجانب الألماني للدخول في شراكات مع الجانب المصري لإنتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الإقليمية.

إقامة منطقة صناعية ألمانية بـ«قناة السويس»

وعرضت الوزيرة، مقترح إقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتم تخصيصها للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة والدخول في شراكات مع الشركات المصرية بهدف سد احتياجات السوق المصرية، والتصدير للأسواق المجاورة، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات وتدوير المخلفات وتحلية المياه.