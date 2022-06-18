جامع تستعرض مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، حيث يمثل جسراً جديداً لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.

وأشارت إلى أنّ الاتفاق يعد المحرك الرئيسي لتنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء لمستويات متميزة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري واقتصاديات دول الاتحاد على حد سواء.

جولات مفاوضات بين مصر والاتحاد الأوراسي

وقالت الوزيرة إن المرحلة الماضية شهدت عقد أربعة جولات مفاوضات بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوراسي، مشيرة الى اهمية التوصل الى اتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري و شعوب دول الاتحاد الاورواسي؛ لتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري إضافة إلى كل مناحي التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة، التي عقدتها الوزيرة مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في ختام مشاركة الوزيرة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولي.

وشارك فى اللقاء السفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو.

اجتماعات فنية وتحضيرية لتقريب وجهات النظر

وأشارت الوزيرة إلى أن الجولة الرابعة للمفاوضات تبعها العديد من الاجتماعات الفنية والتحضيرية بين الخبراء من كلا الجانبين بهدف تقريب وجهات النظر بغية الوصول لصيغة توافقية لتلك المفاوضات تحقق الأهداف والفرص المنشودة والتى يأتى على رأسها تنمية معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد للسوق المصري، مشيرةً فى هذا الاطار الى ان القاهرة ستستضيف خلال الفترة القريبة المقبلة الجولة الخامسة للمفاوضات .

ولفتت جامع الى ان هناك العديد من المقومات التى يمكن أن يتم البناء عليها لتعزيز وتطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر دول الاتحاد الأوراسي لخلق الفرص الحقيقة لتعاون بناء ومثمر، والتي يتمثل أهمها في التنوع والتكامل في الأنشطة والامكانيات الصناعية والمواقع الجغرافية وحجم الأسواق في الجانبين .

واشارت جامع الى ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الاوراسي واستعدادها لتيسير اجراءات الاستثمار وتذليل أية عوائق تواجه استثمارات دول الاتحاد، موجهة الدعوة للشركات ورجال الاعمال من الجانبين لاقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في كلا الجانبين.

ومن جانبه أكد السيد / اندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر خاصة وأن هناك توافق كبير في الرؤى بين الجانبين حول العديد من موضوعات المفاوضات ،مشيراً إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى عقدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً مع السيد / الماظ حكيموف وزير التنمية الاقتصادية باقليم بنزا الروسى تناول سبل تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين القطاع الخاص فى الجانبين ، وامكانية توريد منتجات مصرية لتلبية احتياجات سكان الاقليم خاصة فى ضوء التحديات التى تواجه روسيا حاليا ، ومن بينها المنتجات الهندسية والالكترونيات وقطع الغيار ، فضلا عن دراسة اقامة مشروعات صناعية وزراعية مشتركة .

وفى هذا الصدد اشارت الوزيرة الى ان المكتب التجارى المصرى بموسكو سيتولى ترتيبات عقد لقاء بين مسئولى اقليم بنزا والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية للتعرف على قائمة المنتجات المطلوبة ، الامر الذى يسهم فى فتح نافذة جديدة أمام الصادرات المصرية الى السوق الروسى .