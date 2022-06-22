مواعيد امتحانات الدور الثاني بالقاهرة.. تبدأ 16 يوليو المقبل

كشف محمد عطية مديرمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، المواعيد الخاصة بامتحانات الدور الثاني بجميع المديريات التعليمية بالمحافظة، إذ ستبدأ السبت الموافق 16 يوليو المقبل وتستمر حتى 10 أغسطس.

وأعلنت محافظة القاهرة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مواعيد امتحانات الدور الثاني، مؤكدة أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد الجدول الخاص بمواعيد امتحانات الدور الثاني، وهي كما يلي:

مواعيد امتحانات الدور الثاني

- امتحانات سنوات النقل الثانوي الفني، تبدأ من السبت الموافق 16 يوليو حتى الثلاثاء الموافق 26 يوليو2022.

- امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي، أو ما يعادلهما، تبدأ في الفترة من الأربعاء الموافق 27 يوليو حتى الاثنين الموافق 1 أغسطس.

- امتحانات النقل للإعدادي العام والرياضي والمهني، وما يعادلها، تبدأ من الأربعاء الموافق 27 يوليو حتى الثلاثاء الموافق 2 أغسطس.

- امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية، ومدارس الصم والمكفوفين، ومدارس الإعدادية المهنية، تبدأ من الأربعاء الموفق 3 أغسطس حتى يوم الأربعاء الموافق 10اغسطس.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن جميع امتحانات الدور الثاني التي تم أعتمادها، ستعقد في المواعيد المعلنة، حتى إذا اعترضتها إجازة رسمية.

وفي سياق آخر، من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع، بداية من الأحد الموافق 26 يونيو، وحتى الخميس الموافق 21 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة

- الأحد 26 يونيو: امتحان اللغة العربية.

- الثلاثاء 28 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 3 يوليو: امتحان الكيمياء - الجغرافيا.

- الثلاثاء 5 يوليو: امتحان الديناميكا.

- الخميس 7 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 14 يوليو: امتحان الفيزياء - التاريخ.

- الأحد 17 يوليو: امتحانات التفاضل والتكامل- الجيولوجيا والعلوم البيئية - علم النفس والاجتماع .

- الثلاثاء 19 يوليو: امتحان الجبر والهندسة.

- الخميس 21 يوليو: امتحانات المنطق والفلسفة - الأحياء والرياضيات.