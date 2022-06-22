ضبط 3 أشخاص ينشرون أسئلة امتحانات الثانوية العامة على تليجرام

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص بتهمة نشر أسئلة لبعض المواد الدراسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات.

وجاء ذلك استكمالا لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إنشاء حسابات لنشر أسئلة الامتحانات

كما ضبط 3 أشخاص منهم شخص بالشرقية، لإنشائه جروب على مواقع التواصل الاجتماعي لتداول الامتحانات، وشخصين بالجيزة لإنشاء قناه على موقع «تليجرام» لنشر الأسئلة والإدعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة.

كما عثر بحوزتهما على 5 هواتف محمول - طبنجة صوت – كارت ميموري – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.