بعد 47 عاما من الواقعة.. إدانة الممثل بيل كوسبي بالاعتداء على قاصر

أدانت هيئة المحلفين، الممثل الأمريكي بيل كوسبي بالاعتداء الجنسي على جودي هوث في عام 1975، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، وأمرته بدفع 500 ألف دولار، وهو الحكم الذي أشادت به محاميتها، جلوريا ألريد، باعتباره فوزًا نحو «تغيير حقيقي»، على الرغم من عدم منح تعويض عقابي.

واتهمت جودي هوث، البالغة من العمر 64 عامًا، بيل كوسبي بإغرائها وصديقتها للذهاب إلى قصر بعد أيام قليلة من لقائهما في حديقة، وزعمت أن «كوسبي» أخذها بمفردها في غرفته واعتدى عليها، وقالت «هوث» خارج قاعة المحكمة، إنها ممتنة لهيئة المحلفين: «مبتهجة للغاية، لقد مرت سنوات عديدة احتوت على الكثير من الدموع»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

محامية جودي هوث: موكلتي حاربت على مدى 7 سنوات

وقالت المحامية جلوريا ألريد، للمراسلين خارج قاعة المحكمة في سانتا مونيكا، كاليفورنيا: «قاضية المحكمة العليا الأمريكية الراحلة روث بادر جينسبيرج، قالت ذات مرة: (التغيير الحقيقي يحدث خطوة بخطوة)»، وتابعت: «اليوم فازت عميلتنا بتغيير حقيقي لأنها حاربت بيل كوسبي خطوة واحدة في كل مرة لأكثر من سبع سنوات ونصف، لقد أثبتت بحكم هيئة المحلفين أن السيد كوسبي اعتدى عليها جنسيًا عندما كانت قاصرًا، وأنه يجب محاسبته على ما فعله بها».

بيل كوسبي: اتهامات كاذبة ضد الرجال الناجحين

وقال المتحدث باسم الممثل بيل كوسبي في بيان إعلامي: «لقد أكدنا دائمًا أن جودي هوث وجلوريا ألريد ورفاقهما اختلقوا هذه الاتهامات الكاذبة، من أجل إجبار السيد كوسبي على تمويل مهمتهم العنصرية ضد الرجال السود الناجحين والمنجزون في أمريكا»، وتابع البيان: «يواصل كوسبي الحفاظ على براءته وسيحارب بقوة هذه الاتهامات الباطلة، حتى يتمكن من العودة إلى السعي وراء السعادة والفرح والضحك للعالم».