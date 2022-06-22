«ذاتك» لدعم المرأة.. مشروع تخرج لطلاب إعلام جامعة الأهرام الكندية

أطلق طلاب السنة النهائية بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، الموقع الإلكتروني «ذاتِك»، الذي يتناول علاقة «المرأة بالتكنولوجيا»، ويهتم بكل ما يخص شؤون المراة الحياتية على مستوى كل الفئات العمرية.

فكرة الموقع تعتمد على علاقة المرأة بالتكنولوجيا

وقال الطلاب المشاركون في مشروع التخرج إن فكرة الموقع تعتمد على على العلاقة المتشابكة بين التكنولوجيا واهتمامات المرأة، في ظل ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، ما يتطلب من المرأة إدراك هذه التغيرات، والاستفادة منها على كل الأصعدة والمستويات، ومعرفة الآليات التي تساعدها في تحقيق مصدر دخل لها، من خلال تلك التكنولوجيا، بجانب اسنخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسهيل عمل المرأة داخل منزلها.

ويستهدف موقع ذاتِك المرأة بمختلف مراحل حياتها، وتنوعها الوظيفي، العاملة، وغير العاملة.

مشروع خدمي إلكتروني مختلف يستهدف المرأة

وأوضح محمد عز، أحد الطلاب المؤسسين للموقع أن الفكرة اعتمدت على تحرير مشروع خدمي إلكتروني مختلف وغير تقليدي، ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من المواقع التي تهتم بشؤون المرأة لكن الجانب التي انطلق منها موقع «ذاتك» كانت هي نقطة الاختلاف حيث تم عمل مسح للكثير من المحتويات المنشورة عن المرأة على مواقع الويب، واختيار موضوع وفكرة الموقع باعتبارها الأكثر أهمية اتجاه السيدات.

وأضاف عز، أنه وزملائه قرروا عمل تنوع في المحتوى ما بين تطبيقات التكنولوجيا، والأمن الرقمي، وكذلك اقتصاديات المرأة، والحياة اليومية للمرأة التي تتداخل مع أغلب مجالات التكنولوجي.

أهداف الموقع

وعن الأهداف التي أكدت عليها الموضوعات المحررة على هذا الموقع، قالت الطالبة مي عاطف، إن الموضوعات التحريرية التي تنوعت ما بين تحقيقات وتقارير وأخبار، كانت تستهدف مساعدة المرأة في التعرف على أهمية التكنولوجيا الحديثة وكيف يمكن أن تستفيد منها في تسهيل حياتها اليومية، وإلقاء الضوء على مبادرات الدولة التكنولوجية الداعمة للمرأة، ومساعدة المرأة في استغلال التكنولوجيا لتكون مصدر دخل لها، إضافة لمساعدة المرأة في التأكيد على أمنها الرقمي أثناء تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي، مع إلقاء الضوء على مخاطر السوشيال ميديا.

وضمت أسرة تحرير موقع «ذاتك» كل من الطلاب: محمد عز الدين صقر، وهدير سيد،ومي عاطف، وندي أشرف، وضحي رضا، ومي عاطف، ومارينا وصفي، ومريم زكري، وشروق اسماعيل، وإشراف الدكتورة وسام محمد.