الحكومة: دمج المجلسين القوميين لـ«الشباب» و«الرياضة» لدعم ورعاية الموهوبين

أعلن مجلس الوزراء، موافقته خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، على قرار بشأن دمج المجلس القومي للشباب، والمجلس القومي للرياضة تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، واستعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

دعم صناعة الأبطال لرفع اسم مصر بالبطولات الدولية

وحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء قبل قليل؛ فإنّ قرار «مدبولي» المرتقب، يتضمن النص على اختصاصات للوزارة، بينها صناعة الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تشجيع الراغبين في الاحتراف الرياضي، بما يُخرج أبطال رياضيين يسهمون في رفع اسم مصر في المحافل والبطولات الدولية.

وتشتمل اختصاصات وزارة الشباب والرياضة، التي سينص عليها قرار رئيس الوزراء، العمل على تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر عبر برامج متخصصة، والتنسيق مع الاتحادات الرياضية المختلفة لتشجيع «الاحتراف الرياضي».

تشجيع السياحة الرياضية

وتتضمن اختصاصات الوزارة، أيضا، إعداد الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعايتهم للمشاركة الرياضية، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للصحة العامة، والأمور الإنتاجية والاقتصاد الوطني للبلاد، وتطوير الكوادر المتخصصة في الإدارة الرياضية، والتسويق، والتدريب والدعم الفني، فضلا عن تشجيع ما يُعرف بـ«السياحة الرياضية».

قرار حكومي مرتقب: العمل على رعاية الشباب والنشء وتشجيعهم على ممارسة الرياضة

ويشتمل قرار «مدبولي»، أيضا، تعاون الوزارة مع مؤسسات الدولة، لرعاية الشباب والنشء، وتشجيعهم على «ممارسة الرياضة»، والعمل على تنمية قدرات الموهوبين في كافة المجالات، وتحقيق التنمية الرياضية والشبابية لبناء الشباب المصري.

وتشتمل أهداف وزارة الشباب والرياضة، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء المرتقب، العمل على المساهمة في تحسين النمط الصحي العام للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية.