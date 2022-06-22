استخراج مسامير ودبابيس من أحشاء فتاة بمستشفى جامعي بالمنيا

تمكن أطباء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي التابعة للمستشفيات الجامعية بالمنيا من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، حيث تم استخراج مسامير صلب ودبابيس وسلسلة عنق من أحشائها.

استخراج 5 مسامير صلب وسلسلة ذهبية ودبابيس

وقام الطاقم الطبي بوحدة المناظير والطوارئ بالمستشفى برئاسة الدكتور محمد عبد الحكيم الشربيني، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومعاونة أطباء استقبال الطوارئ والدكتور يسري فتحي والدكتورة إسراء جمال وأحمد صابر أخصائي تمريض الوحدة بالتدخل السريع لإنقاذ الفتاة حيث تم استخراج 5 مسامير صلب وسلسلة ذهبية ودبابيس كانت قد ابتلعتها الفتاة.

وقد نجح الطاقم الطبب فى إجراء تلك العملية خلال مدة نصف ساعة فقط مما ساهم فب تحسن حالة الفتاة سريعا وخروجها من المستشفى فى حالة جيدة.

وفد من ضمان الجودة والتعليم يزور كلية الطب

وفي سياق آخر، كان الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، استقبل وفد فريق المراجعين الخارجيين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التي تستهدف الزيارة الميدانية لكلية الطب لمراجعة استيفاء المتطلبات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد بالكلية، ومدى استيفاءها لمعايير التقويم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد شوقي عميد كلية الطب أن الكلية قامت برفع الوثائق والمستندات، والدراسة الذاتية، والخطة الاستراتيجية، وتوصيف البرامج والمقررات، والفيديوهات التوضيحية، وملفاتها على نظام المعلومات بالهيئة، التي تتضمن توضيحاً لأهم الموارد المتاحة بالكلية من المدرجات، والمعامل، وقدراتها المؤسسية وغيرها، بالإضافة إلى توثيق أهم الأنشطة التعليمية والطلابية داخل المؤسسة، والتي يقوم فريق الزيارة بفحصها إلكترونيا، وتمت الزيارة الافتراضية من قبل الهيئة الأسبوع الماضي والتي شملت اجتماعات افتراضية ولقاءات مع الطلاب من مختلف البرامج التعليمية.