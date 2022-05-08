تجديد اعتماد «صيدلة طنطا» من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الإحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة.

تطوير المنظومة التعليمية

وأضاف رئيس جامعة طنطا، في بيان صحفي، أن تجديد اعتماد الكلية يأتى تتويجاً لحصاد الجهود فى تطوير المنظومة التعليمية، وتنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية، والتي تضع على رأس الأولويات تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

بدورها، أوضحت الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، إنه بعد مرور ما يناهز ستة أعوام من الاعتماد المؤسسي للمرة الاولى في مايو 2016، تقدمت الكلية على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة.

نشاط فريق عمل مؤسسي

وأشارت الدكتورة نهلة العشماوي، أن تجديد الاعتماد للمرة الثانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد نتاج نشاط لفريق عمل مؤسسي مكون من إدارة الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدة أن الجامعة تعمل دائماً على تقديم الدعم المتواصل للكلية من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد.