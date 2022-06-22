محافظ المنيا يوجه بتشكيل لجنة لتقنين أوضاع محطات الوقود بالقرى

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة تقنين أوضاع عدد من محطات الوقود بمراكز المحافظة، لتذليل المعوقات لإصدار التراخيص اللازمة وتوفيق الأوضاع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، والمهندس عاطف طه، مدير أملاك الدولة، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

تأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم

شدد المحافظ على تيسير كافة الإجراءات وفقاً للقانون لتوفيق أوضاع تلك المحطات، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم ممثلين من السلامة والصحة والمهنية والتموين والحماية المدنية، وعدد من الجهات المعنية لفحص ودراسة أوضاع محطات الوقود المنتشرة بالقرى، وذلك لتقنين أوضاعها، وبهدف تأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

إقامة 8 معارض سلع مخفضة بالمراكز

وأكد المحافظ، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالاستمرار في إقامة معارض «أهلا رمضان» حتى نهاية العام الحالي، تم إقامة 8 معارض رئيسية بجميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتقديم اللحوم بأسعار تنافسية خلال فترة عيد الأضحى.

وأوضح محافظ المنيا، أن الشون والصوامع الحكومية، تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، حيث تم تحقيق المستهدف بنسبة 106%، من خلال توريد 477334 طن حتى الآن، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح.