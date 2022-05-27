ابنة فيروز تهاجم إليسا بسبب حفل «ليلة أمل».. والمطربة: موتوا بغيظكم

انتقدت ريما الرحباني ابنة الفنانة الكبيرة فيروز، حفل «ليلة أمل» الذي نظمه الفنان والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، والذي شارك فيه عدد من الفنانين والفنانات.

حفل «ليلة أمل» يتسبب في أزمة بين ابنة فيروز وإليسا

حيث كان هناك إطلالة مشتركة لافتة للفنانتين هبة طوجي وإليسا. ولكن إطلالة إليسا لاقت إنتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اعتبر البعض أن مشاركتها لا ترقى لمستوى «مسرح الرحابنة» والبعض الآخر اعتبر أن غناءها لفيروز كان دون المستوى.

ريما الرحباني: إليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة

ريما ابنة فيروز علقت على صفحتها الشخصية قائلة على الحفل بالفسبوك «الحق مش ع إليسا! واليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابعة، ومعتقد حالو بيحقلّو يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز ومعتقد بيحقلّو يشوّه ويبهدل هالإرث براحتو بيدون حسيب ولا رقيب»

أضافت «عدا عن إنّو ما بفهم كيف ممكن واحد يعمل حفلة كلا نشاز! بهالوقاحة!، شو ما شاطر يتفلسف إلا ع الهواة؟، ومصدّق حالو، ونازل فيهن بهدلة إنّو هوي يابا شي كتير مهم وعبقري، وديكتاتور ومُتطلّب وقاسي ومش سهل الرضى أبداً، كيف بيوقف الشخص كيف بيحرك إيدو كيف بتحرك الراس وين بيلتفت أيمتى بيلتفت».

موتوا بغيظكم!!

والشاطر يفهم !!! — Elissa (@elissakh) May 26, 2022

وجاءت أبرز التعليقات لدى ريما الرحباني بالتفاعل معها وهجوما على الفنانة إليسا، التي ما كان منها سوى الرد بشكل غير مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر قائلة «موتوا بغيظكم! والشاطر يفهم»