الطفلة فيروز عبد الله تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي: صدفة

استطاعت الطفلة فيروز عبدالله خطف أنظار المشاهدين إليها منذ ظهورها في السباق الرمضاني الحالي 2022، من خلال دورها في مسلسل «فاتن أمل حربي»، إذ أنها تجسد دور «نادين» الابنة الصغرى للفنانة نيللي كريم ضمن أحداث المسلسل.

فيروز عبد الله: شاركت في فاتن أمل حربي عن طريق الصدفة

وكشفت فيروز عبد الله في تصريح خاص لـ «الوطن»، تفاصيل مشاركتها في مسلسل «فاتن أمل حربي»، كما أوضحت أنها شاركت في مسلسل فاتن أمل حربي عن طريق الصدفة، مؤكدة أنها لم تفكر في خوض تجربة التمثيل من قبل، حتى قامت إحدى صديقات والدتها بالتقديم لها فى مسابقة اختيار طفلة التابعة لشركة العدل جروب.

فيروز: ماندو العدل بمثابة والدي

وأضافت: «بعد ما قدمت في المسابقة بعتولي مشهد قومت بحفظه وأديتها ودام لجنة التحكيم، وبعدها اختارني المخرج ماندو العدل لأقوم بالدور»، مشيرة إلى أن ماندو العدل يعد بمثابة والدها الثاني، إذ أنه كان يساعدها ويدعمها كثيرًا خلال تصوير مشاهدها، كما يقوم بتحفيظها مشاهدها وتوجيهها أغلب الوقت.

كما أعربت عن سعادتها الشديدة بهذه التجربة رغم شعورها بالإرهاق والتعب الشديد أثناء التصوير، خاصة أنها كانت تصور ما يقرب من 16 ساعة يومياً، ولكن شعورها بالمتعة ساعدها في التغلب على متاعبها.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين وهم: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، الطفلة فيروز عبدالله، الطفلة ريتال ظاظا، محمد التاجي، فادية عبد الغني، جيلان علاء، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.