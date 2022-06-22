«حفلة بلاغات» ضد مبروك عطية بسبب نيرة أشرف: محامية تقدم البلاغ رقم 3

أثارت تصريحات الدكتور مبروك عطية، عن حادث مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، التي قال فيها «خارجة بشعرك مهفهف ليه، لابسة ضيق ومقمط ليه، الكلاب هيدبحوكي»، غضب الكثير من المهتمين بشؤون المرأة وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة الذي أعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد «عطية» خلال الساعات المقبلة.

ردود فعل غاضبة على تصريحات مبروك عطية، وحمله البعض جزءا من المسئولية، وتوالت البلاغات القانونية التي تطالب بمحاسبة «عطية» قانونيا على هذه التصريحات.

وقالت المحامية زينب خير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنها تتقدم خلال الساعات المقبلة ببلاغ للنائب العام لضبط وإحضار الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية، وذلك على خلفية تهديده للسلم الاجتماعي في ضوء انتهاكه لحرية المرأة بمصر، والتهكم عليها بقوله «إلبسي قفة وانتى خارجة».

وقالت المحامية زينب خير لـ«الوطن»: «نحن أمام كارثة أخلاقية كشفت عنها جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف، والدليل التعليقات الشاذة من بعض الشباب على الواقعة واتهام الفتاة بأنها سبب وصول الشاب مرتكب الجريمة لهذه الحالة من الهوس بها».

وطالبت "خير" بضرورة محاسبة الدكتور مبروك عطية، لافتة إلى أن كلامه يدعو إلى التحريض ضد المرأة.

القومي للمرأة يتقدم ببلاغ ضد مبروك عطية

وكانت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قالت إنها تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وذلك بسبب تصريحاته بشأن مقتل نيرة أشرف، الطالبة بجامعة المنصورة.

واستنكرت مرسي، تصريحات عطية، معبرة عن صدمتها الشديدة إزاء الفيديو الذي نشره.

أبو القمصان: القانون يحمي البنات

كما استنكرت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تصريحات الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، معلنة أنها تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الداعية الإسلامي، كون ما قاله يُمثل امتدادًا لسلسلة من الآراء العدوانية، على حد قولها، «روح أفغانستان عند طالبان البس قفة؛ إنما عندنا القانون يحمي البنات».