مبروك عطية بعد هجوم مايا مرسي عليه: «خلينا نسلم الموضوع لربنا»

رد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على تصريحات الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي أعلنت فيها تقدمها ببلاغ للنائب العام، قائلا: «ربنا رب الدنيا والآخرة».

رد مبروك عطية على دكتورة مايا مرسي

وقال مبروك عطية، في بث مباشر جديد له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أنا سمعت الدكتورة مايا مسؤولة المرأة في مصر بتقول لشخصي المتواضع إنها خصيمتي عند ربنا في الآخرة، والآخرة ليه؟ ما هو ربنا رب الدنيا ورب الآخرة، لازم نسلم الموضوع لربنا».

وأضاف عبر بث مباشر عبر حسابه الشخصي، قائلا: «تقولي إيه؟، تقولي إن أحد علماء الأزهر قال لابد للمرأة أن تتحجب، أتشرف وأفتخر، تقولي له أحد علماء الأزهر يدعو إلى فهم البيئة وأخذ الحيطة وأخذ الحذر لا يبرر جريمة. انتي مفهمتيش صح يا حضرة الدكتورة، وليا توضيح أرجوكي تراجعيه، وطالما اتفقنا إننا نسلم الموضوع لربنا فيجب أن نرضى بحكم الله دنيا وآخره».

عطية: الحذر والحيطة واجبان في كل أوقات السلم أو الحرب

واستكمل مبروك عطية، حديثه معبرا عن أهمية الإيمان بالكل وأنه يقتضي الإيمان بالجزئيات، وأن الحذر والحيطة واجبان في كل أوقات السلم أو الحرب، متسائلا: هل سورة الأعراف في القرآن الكريم مفيهاش «يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ».

وأضاف أن آية: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖوَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ»، مذكورة في القرآن، فهل نعظم الاسم ولا نعظم التفاصيل من يقبل بذلك؟ فمن يقبل بالكمال ولا يقبل التفصيل؟

وهاجمت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عطية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «تذكروا وقوفكم أمام الله.. ارفعوا أياديكم عنا، نختصمكم أمام الله في الآخرة.. ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا».