وزير القوى العاملة يتابع جاهزية مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية

أجرى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء استعدادات الوزارة للانتقال بالكامل إلى مقرها الجديد هناك، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ الزيارة تأتي في إطار تفقد جاهزية المبنى، وجاهزية التحول الرقمي قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الإطار، عقد الوزير اجتماعا مع كبار المسؤولين في الوزارة بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل في الإدارات المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية والمعلومات، وشؤون مكتب الوزير خلال الفترة السابقة، وكذلك رؤية كل إدارة مركزية لآليات عملها الجديدة من داخل العاصمة.

حضر الاجتماع: أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، آمال لبيب، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد طلعت، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وعدد من المسؤولين بالإدارات الفرعية التابعة.

سيناريوهات مبتكرة ومتطورة للإدارات المركزية

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير ضرورة وضع سيناريوهات مبتكرة ومتطورة لآليات عمل كل إدارة مركزية، في ظل التحول الرقمي التي تسعى الوزارة لتحقيقه في مختلف مجالات عملها في الفترة المقبلة، وجميع الخدمات التي تقدمها، وفي ظل الانتقال التدريجي للعمل من داخل المبنى الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بالتواجد الدوري داخل المباني الجديدة لمختلف الوزارات.

مستويات لمكافأة الموظفين المجتهدين والمبتكرين

وشدد وزير القوى العاملة، على ضرورة الإبداع والابتكار من الموظفين العاملين في قواعد واشتراطات العمل المتعارف عليها، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرضا الكامل عن مستويات الأداء، واعتماد مستويات لمكافأة الموظفين المجتهدين والمبتكرين، ومحاسبة المقصرين لتحفيزهم على الإبداع في أعمالهم داخل الإدارات الفرعية لكل إدارة مركزية، مع وضع جداول زمنية للخطط والمشروعات الجديدة لتنفيذها على أرض الواقع، من أجل تحقيق مصالح الوزارة والعاملين بها على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الإدارات المركزية لتحقيق الأهداف الموضوعة، وتحقيق المستهدف من المشروعات القائمة والجاري تنفيذها في ملفات عمل الوزارة بالكامل، وأهمها الانتقال للعاصمة الإدارية، موجّها رؤساء الإدارات المركزية، بضرورة التواجد لكل إدارة مركزية بكامل طاقتها يوميا داخل كل مبنى، على أن تتواجد كل إدارة مرة كل أسبوعين، للاعتياد على نظام العمل الجديد، ومعرفة أماكن التواجد والتشغيل من داخل المبنى، وانتهاج أسلوب جديد يقوم على تقسيم الأعمال على الموظفين العاملين داخل كل إدارة، وتأدية المهام الموكلة لكل منهم بشكل كامل ومستوى أداء مرضٍ.

واطمأن الوزير على تشغيل نظم الاتصالات داخل المبنى الجديد، ومعدلات أداؤه ـ وكذلك توصيل الهواتف الداخلية والخارجية، وتغطية الشبكات داخل المبنى، وتشغيل الحواسب الآلية على الإدارات داخل المبنى ومستويات تشغيلها والخطط الزمنية لاستكمالها، فضلاً عن استكمال عمل النظم المعلوماتية الخاصة بملفات عمل الوزارة والإسراع في تشغيلها.