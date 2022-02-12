«الوزراء»: نتمنى الانتهاء من الانتقال كليًا للعاصمة الإدارية في يونيو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت في الانتقال بالفعل للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن ذلك يتم تدريجيًا خلال فترة انتقالية 6 أشهر منذ ديسمبر الماضي، حيث تسلمت كل وزارة المبنى الخاص بها، ولديها من فرق العمل ما يقوم الآن بالتدريب واختبار النظم المستخدمة، موضحًا أنه في نهاية الـ 6 أشهر نتمنى أن تكون الحكومة قد وصلت لمرحلة تمكنها من الانتقال كليًا للعاصمة الإدارية الجديدة بكل أجهزتها.

هدف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون»، أن هدف جولات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة تأتي من أجل الإسراع من وتيرة العمل في باقي المشروعات، وحث الوزارات من أجل زيادة وتيرة الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية، «فترة الستة أشهر بدأت منذ 23 ديسمبر، أي منذ أول اجتماع للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية».

نأمل في تسريع عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أننا نأمل في تسريع عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كون العملية ترتبط برمتها بأنظمة تكنولوجية متقدمة لأول مرة يتم العمل بها في مصر وهو لب سبب الانتقال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الانتقال للعاصمة الإدارية ليس انتقالا مكانيًا فقط من مكان لآخر، لكن في ذات الوقت أنظمة العمل هو محور الانتقال الحقيقي وهو المحك الرئيسي وبمجرد الانتهاء منه يعتبر الانتقال قد تم.