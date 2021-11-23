مع بدء الانتقال التجريبي للعاصمة الإدارية.. تعرف على سكن الموظفين ببدر

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال عدد من الموظفين، من كافة الوزارت المعنية، ضمن الانتقال التجريبي للحي الحكومي مطلع ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 6 أشهر، لاختبار الأجهزة والتطبيقات التي تم تدشينها داخل المدينة، وتمهيدا لانتقال باقي الموظفين.

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عبر محركات البحث على الإنترنت، عن تفاصيل مقر سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، لمعرفة مواصفات المكان المخصص كسكن للموظفين داخل مدينة بدر.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن سكن الموظفين ببدر، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة بدر.

كل ما تريد معرفته عن سكن الموظفين بمدينة بدر

- يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13 مبنى، وسط عمارات المرحلة الأولى.

- تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر 98%.

- الانتهاء من التشطيبات وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

- العمل خلال الفترة الجارية على تنفيذ المرحلة الثانية، من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة.

- تضم المرحلة الثانية من المشروع 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون مجمع سكني واحد.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من المشروع 20%.

- تتكون العمارة الواحدة داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 طوابق.

- يضم الطابق الواحد 4 وحدات سكنية، بإجمالي 24 وحدة سكنية، داخل كل عمارة.

- تتراوح مساحة وحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترا.

- تتكون الوحدة السكنية من 3 غرف وصالة وريسيبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم «بلكونتين».