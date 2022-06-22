إخلاء سبيل سائق حاول القفز بسيارته من رصيف المعديات ببورسعيد

أمرت نيابة الميناء بمحكمة بورسعيد الابتدائية، تحت إشراف محمد إمام، رئيس النيابة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل سائق تاكسي حاول إنهاء حياته عن طريق القفز بسيارته الأجرة من أعلى رصيف مرفق المعديات، في المجرى الملاحي لقناة السويس.

نيابة الميناء تأمر باستكمال التحقيقات في الواقعة

وأوضح مصدر مسؤول بمحكمة بورسعيد الابتدائية، قبل قليل، أن نيابة الميناء أمرت باخلاء سبيل السائق، ويُدعى «هاني محمد يونس»، 42 سنة، يقطن بحي الشرق، وذلك على إثر محاولته الانتحار، بسبب خلافات أسرية، انتهت بطلاق زوجته التي أخذت بدورها منه شقة الزوجية، كما أمرت نيابة الميناء باستكمال التحقيقات في الواقعة.

إنقاذ السائق قبل إنهاء حياته بمجرى قناة السويس

وتمكن ثلاثة أفراد من الإدارة العامة لتأمين مجرى قناة السويس من إحباط محاولة السائق القفز بالسيارة التاكسي من أعلى رصيف مرفق المعديات، حيث قام بإغلاق زجاج السيارة حتى لا تفتح في المياه، ويمنع أي شخص من إنقاذه، لكن يقظة أفراد التأمين جعلتهم يهرعون سريعاً إلى التاكسي، قبل سقوطه في المياه، وتمكنوا من إخراج السائق من السيارة، التي سقطت في المياه.

انتشال السيارة من مجرى قناة السويس

كما تم إنزال عدد من الغواصين، من رجال الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس، إلى قاع القناة بجوار مرفق المعديات، لمعرفة وضع السيارة وسرعة انتشالها، وتبين من المعاينة الأولية أنها سليمة، وقام الغواصون بربطها بالحبال ورفعها بواسطة الرافعة «بهجت بدوي»، بحمولة 100 طن، وتم انتشال التاكسي والتحفظ عليه بمعرفة قسم شرطة تأمين مجرى قناة السويس، بالقرب من مرفق المعديات.

الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس

ولم يؤثر الحادث على الحركة الملاحية في مجرى قناة السويس، حيث سقطت السيارة بجوار رصيف مرفق المعديات، كما أكد مصدر مسؤول بمرفق معديات بورسعيد، التابع لهيئة قناة السويس، أن مرفق المعديات لم يتأثر بالحادث، وتم تشغيل معديتين تتواجدان على الرصيف، ومعدية ثالثة في وسط القناة، بالتبادل في نقل السيارات والمارة من بورسعيد إلى بورفؤاد والعكس.

وفور إخطاره بالواقعة، وجه اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، بسرعة انتقال رجال إدارة المرور إلى مرفق المعديات، لتسيير الحركة المرورية، كما انتشر رجال تأمين محور قناة السويس والبحث الجنائي في محيط المرفق لتأمينه.

أهالي بورسعيد ينددون بمحاولة السائق إنهاء حياته

وندد عدد من أهالي بورسعيد، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بمحاولة السائق إنهاء حياته، مؤكدين أنه لا يوجد أي سبب، مهما كان حجمه، يجعل أي شخص يقدم على التخلص من حياته، وطالب الأهالي بتكثيف حملات التوعية والدعم النفسي، خاصةً بين الشباب.