وزير العدل يحضر أول جلسة قضائية بنظام التحول الرقمي في محكمة بورسعيد

حضر المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أولى جلسات التقاضي بمحكمة بورسعيد الابتدائية، بنظام التحول الرقمي، برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومساعدى الوزير، وعدد من المسؤولين بوزارة العدل، والتنفيذين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار وزير العدل ومحافظ بورسعيد والمستشار، اليوم، أعمال تطوير مبنى محكمة بورسعيد الابتدائية في حي الشرق.

وراعت القاعات الجديدة بالمحكمة سهولة التنقل والتهوية، وتواجد أماكن الانتظار، والجوانب كافة التي توفر مناخ ملائم للعمل، كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن منظومة التحول الرقمي، تيسيرا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين.

وأكد المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، أنه لابد من توفر بيئة مناسبة تساعد القاضي على الابتكار وسيادة القانون، موضحا أنه لن يبدع إلا بإنشاء دور العدالة التي تراعي الراحة والتطور التقني، ولا يرهق المواطن، مشددا على العمل على رفع كفاءة المباني واستراحات رجال القضاء.

وأشار "قاسم" إلى توجيهات الرئيس السيسي بالتسهيل على المواطنين، ورفع كفاءة قاعات المحكمة، لتيسير إجراءات العمل القضائي، وضمان بيئة عمل مناسبة، مؤكدا أنه منذ تولى المستشار عمرو مروان وزارة العدل، أولى اهتمام بالغ بتطوير المحاكم، ورفع كفاءة الأبنية بالمحاكم، بصورة تحفظ للقاضى هيبته، وللمواطن ضمان خدمة جيدة له.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن المحاكم طورت على عدة مراحل، الأولى بدأت في يناير الماضي، بتطوير 91 محكمة جزئية، والأخرى في مارس 2020، مشيرا إلى أنه حتى شهر سبتمبر طورت 116 محكمة جزئية، بينما الثالثة شملت تطوير 130 محكمة جزئية.

ونوه المستشار ربيع قاسم، إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لبناء محاكم جديدة، بينهم بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشهر العقاري، وتقسيم أعمال الرفع والتوثيق، وستشمل هذه الخطة عدة مراحل، وتجهيز أكثر من سيارة "فرع توثيق متطور"، وهي تجربة الأولى من نوعها في محاكم مصر.