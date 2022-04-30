«كفتة» حاول قتل صاحب سوبر ماركت للتخلص من الديون فأصاب سائق تاكسي في فيصل

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة هوية المتهمين بإطلاق النار على سائق سيارة تاكسي وإصابته في قدمه، حيث تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية مع صاحب سوبر ماركت كان يستقل السيارة بصحبة المجني عليه، كما تم ضبط عاطل وسائق سيارة أوبر كانا بصحبة المتهم.

استدراج من الطوابق للسيدة زينب

ورد بلاغ للعميد أحمد دسوقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من مستشفى قصر العيني بوصول سائق تاكسي مصاب بطلق ناري بمشط القدم، وانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، وتم سؤال المصاب وقرر أن شخصين اصطحباه من منطقة الطوابق إلى السيدة زينب وطلبا منه انتظارهما، وتقابلا مع أشخاص آخرين على مقهى، وحدثت بينهم مشادة كلامية، وانصرف مع مرافقيه عائدين إلى شارع الملك فيصل، وأثناء سيرهم فوجئوا بسيارة سوداء أطلق أحد مستقليها أعيرة نارية اصابته وأصابت 3 طلقات في سيارته.

كفتة وراء ارتكاب الواقعة

كشفت تحريات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل الحادث، وتبين أن مرافقي المجني عليه (صاحب سوبر ماركت و صديقه عاطل)، والمتهم بارتكاب الجريمة عاطل، يدعى «كفتة»، وبصحبته صديقه «ميدا»، وسائق سيارة أوبر.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتبين وجود خلافات مالية بين صاحب السوبر ماركت والمتهم، أنه أطلق عليهم النار للتخلص من صاحب السوبر ماركت تهربا من الدين، وبإرشاده تم ضبط البندقية الآلية المستخدمة، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيق.