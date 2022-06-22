2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في مايو الماضي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك بورسعيد، والتي بلغت نحو 2.2 مليار جنيه وفقا لتقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، اليوم.

ووفقا لبيان رسمي من مصلحة الجمارك المصرية استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

الجمارك أفرجت عن مشمول 2432 شهادة جمركية

وأوضح البيان أن «معيط» تلقى تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 2432 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال مايو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 319 مليونًا و514 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و960 مليون جنيه.

تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، صدرت خلال مايو الماضى، مشمول 812 بيانًا جمركيًا صادر تحت مختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و321 مليونًا و629 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و80 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال مايو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و279 مليونًا و530 ألف جنيه.