الجمارك تحبط تهريب أسلحة بيضاء وطائرة وجهاز GPS ومستلزمات حاسبات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب أجنبي بحوزته أسلحة بيضاء وطائرة وجهاز GPS، وأحبطت محاولة راكب آخر مصري لتهريب مستلزمات حاسبات إلكترونية.

كانت الضبطية الأولى في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رحلة خطوط طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي، استوقف وليد جمال حسن مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك، وهاني مصطفى رئيس القسم واللذان لاحظ وجود ما يشبه أسلحة بيضاء.

ضبط 3 أسلحة بيضاء لها نصل معدني

كلف صبري حسانين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 روضة طارق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 3 أسلحة بيضاء لهم نصل معدني حاد، وطائرة مزودة بكاميرا محظور حيازتها وجهاز GPS يتطلب لحيازته الحصول على موافقة من الأمن العام.

ضبط المخالفات أثناء تفتيش الراكب

وكانت الحالة الثانية في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الإمارات القادمة من دبي، إذ استوقف أمير محمود أحمد مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب، والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك، وسامح سيد رئيس القسم، أفادا بوجود أشياء تكرارية متماثلة داخل الحقائب.

تفتيش حقائب الركاب يدويا

وكلف أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على الصالة عبدالرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن وجود 150 مفتاح أمان خاص بالحاسبات الإلكترونية.

تحرير محضر ضبط جمركي

وأمر وائل إمبابي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة.