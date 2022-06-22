4 حالات لا تحصل على رخصة البناء بأراضي «التعمير والإسكان».. اعرفها

بمحور الإسكان المتوسط، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في بنك الإسكان والتعمير، عن طرح 1760 قطعة أرض، داخل عدد من المدن الجديدة، للإسكان المتوسط كمرحلة أولى، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز «أون لاين»، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حالات يُمنع فيها الحصول على رخصة البناء بأراضي «التعمير والإسكان»، وفقًا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان.

حالات يمنع فيها الحصول على رخصة البناء بأراضي «التعمير والإسكان»

1- إذا كان النشاط مخالفًا لما جاء بكراسة الاشتراطات أو القوانين العامة.

2- إذا كان التصميم المعماري أو واجهات البناء تخالف من حيث التصميم أو مواد البناء المستعملة أو ألوان البياض، ولا تليق مع الأصول الثانية أو جمال وتنسيق المنطقة.

3- على الجهاز في جميع الأحوال أن يخطر صاحب الشأن بالملاحظات أو التعديلات المطلوبة.

4- في حالة عدم الموافقة على التعديلات وتقديم رسومات أخرى معدلة، وذلك طبقا للإجراءات المحددة بقانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 ويكون ذلك خلال المدة المحددة لتقديم تراخيص البناء وتنفيذ كامل أعمال البناء.

قطع أراضي «التعمير والإسكان» بالمدن الجديدة

وجدير بالذكر أنه لمهندس الجهاز الحق في مراقبة أعمال البناء أثناء تنفيذها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بقطع الأراضي، لمطابقة ما يقام منها طبقا للرسومات المعتمدة وعلى أصحاب الشأن تسهيل مأمورية مهندسي الجهاز بالسماح لهم بالدخول في أي وقت من الأوقات إلى مكان العمل للمعاينة.

ويتحمل الطرف الثاني المسؤولية في حالة مخالفته للاشتراطات والرسومات المعتمدة، كما أنه للجهة الحق في طلب إيقاف الأعمال التي تقام مخالفه لهذه الاشتراطات، أو في حالة عدم مطابقتها للرسومات.