وزير الإسكان يوجه بزيادة العمالة للانتهاء من مشروعات العاصمة الإدارية في المواعيد المحددة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعا موسعا مع مسئولي شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي، ودفع معدلات العمل بالمشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

زيادة أعداد العمالة والمعدات

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التزام شركات المقاولات بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات وبأعلى جودة، ودفع معدلات العمل، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، والعمل في ورديات على مدار الـ24 ساعة من إجل إنجاز مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، الذي يُعد من العلامات المميزة بالعاصمة، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية، ويسهم في خلق بيئة جديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، ويضفي قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، حيث إنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم، بجانب المشروعات السكنية والتنموية، ومشروعات المرافق.

تفاصيل مشروع كابيتال بارك

وأشار الوزير إلى أن مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، يتكون من 3 قطاعات، ويعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، ويوفر المشروع مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، ويتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوي المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المكونات التالية «بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي».