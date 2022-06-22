شباب المصريين المقيمين بالخارج يزورون قيادة قوات الصاعقة

استقبلت القوات المسلحة، زيارة لوفد من شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين بالخارج لقيادة قوات الصاعقة المصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتعريف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وبدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم لرفعة شأن الوطن، تلاها كلمة اللواء أح أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للوفد، مؤكدًا أن القوات المسلحة تفخر دومًا بالشباب المصري الواعد، مشيرًا إلى أن حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت المسافات.

كما شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة واستعراض تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التي ينفذها أبطال قوات الصاعقة بشكل يومي، كما نفذت عناصر قوات الصاعقة عدد من الرمايات الاحترافية بأوضاع الرمي المختلفة، وتفقد الوفد معرضًا للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.

من جانبها، وجهت وزيرة الهجرة الشكر للقوات المسلحة على نشر الوعي الفكري والثقافي والعسكري بين الشباب المصري المقيمين بالخارج، وأشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصري بالخارج تجاه قواتهم المسلحة، وكذا معايشة هؤلاء الشباب لتدريبات قوات الصاعقة واطلاعهم على الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة، موجهةً التحية لأسر الشهداء لما قدمه أبنائهم من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدراته.

وأعرب الوفد عن فخرهم واعتزازهم بالدور الذي يقوم به رجال قوات الصاعقة وما يبذلونه من تضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها.