استقرار سعر جرام الذهب اليوم.. هل ينخفض عن الألف جنيه قبل عيد الأضحى؟

يشهد سعر جرام الذهب حالة من الهدوء والاستقرار منذ بداية شهر يونيو الجاري، إذ تأتي أسعار الذهب وفقا للشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، متقاربة مع ارتفاع أو انخفاض طفيفين، وسط ترقب شديد لما سيكون عليه سعر الذهب بعد عدة أشهر مع قرب نهاية العام الجاري، في ظل تأكيدات من خبراء صناعة الذهب بأن السعر سيشهد قفزة عالية لم يشهدها من قبل، خاصة مع القرارات المتتالية التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة التي تؤثر بالتبعية على بورصة الذهب عالميا.

سعر جرام الذهب اليوم

وتحرك سعر جرام الذهب اليوم عند منتصف التعاملات بنحو جنيهين فقط عن سعر الجرام صباح اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، إذ جاءت أسعار منتصف اليوم كالتالي وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب:

** سجلت الأوقية سعر 1841 دولارا.

** سجل عيار 21 سعر 1007 جنيهات.

** سجل عيار 24 سعر 1151 جنيها.

** سجل عيار 18 سعر 863 جنيها.

** سجل عيار 14 سعر 673 جنيها.

** سجل الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة سعر 8056 جنيها.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

وأكدت شعبة الذهب، أن الوقت الحالي وفي ظل حالة هدوء واستقرار سعر الجرام، هو أفضل وقت لمن يرغب في شراء الذهب خاصة مع قرب موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد إقبال المواطنين على شراء الذهب من أجل حفلات الخطوبة، وشراء الشبكة التي يتجه كثيرون لشرائها من عيار 21، مستبعدة أن ينخفض سعر الجرام عن ألف جنيه، وسط ترقب ارتفاع سعر جرام الذهب مع نهاية العام الجاري حال حدوث أي تغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي.