الحق اشتري.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن أسعار الذهب الحالية تعتبر في حالة استقرار بالرغم من الارتفاعات الطفيفة في الأسعار إلا أنها غير مؤثرة، حيث لا تتعدى الـ3 جنيهات في الجرام الواحد.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الذهب أصبحت تشغل بال كثير من المواطنين والمستثمرين في الوقت الحالي سواء للرغبة في الشراء لحفظ بعض الأموال أو للاستثمار الكبير فيها.

الذهب لم يتأثر بقرار الفيدرالي بسبب زيادة الثقة به

وأشار سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إلى أنه الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بكل كبير عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الأسعار بـ75 نقطة أساس، إلا أنه على عكس المتوقع لم تنخفض أسعار الذهب منذ إعلان القرار.

ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة لم يؤثر هذه المره على سعر الذهب، كما كان متوقعا لأن الكثير من الأشخاص لم تتجه إلى تصفية أموالها التي تحفظها في مدخرات ذهبية.

وأوضح أنه كان من المتوقع من البعض أن يبيع المستثمرين كميات الذهب التي يدخرونها ووضع أموالهم في الدولار، خاصة بعد تحقيقه ارتفاع ملحوظ ورفع سعر الفائدة عليه، وهو ما كان سيؤدي إلى زيادة الإقبال على البيع وزيادة المعروض وانخفاض الطلب وعليه كان سيحدث ركود في مبيعات والطلب على الذهب وهو بدورة سيقلل من الأسعار.

وأكد على أن عدم قيام المستثمرين بهذه الخطوة وتصفية مدخراتهم الذهبية والاتجاه إلى الدولار، جاءت بسبب أن الذهب أثبت جدارته في الاستثمار خلال السنوات الماضية، والتأكد من انه استثمار ناجح ومربح على المدى البعيد.

وعن توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة، قال نجيب إنه يتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب اتجاه الكثير من الأشخاص لشراء الذهب نظرا لانخفاض الأسعار الحالية، حيث أن أسعار الذهب تخضع لسوق العرض والطلب وتتأثر به.