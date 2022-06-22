ارتفاع أسعار الذهب 10دولارات خلال ساعة واحدة وتأثر السوق المحلية

تشهد أسعار الذهب تحركات سريعة ومستمرة، حيث ترتبط أسعاره بالبورصات العالمية، وتتأثر بالعديد من العوامل منها أسعار الفائدة والدولار والعرض والطلب.

وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد تحركات سعرية سريعة خلال تعاملات اليوم، وخلال ساعة واحدة ارتفع سعر الجرام الواحد لعيار 21 بحوالي جنيهين.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وأضافت الشعبة، عبر بيان الأسعار الدوري الذي تنشره، أن أسعار الذهب ارتفعت عقب ساعة من الأسعار التي أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأشارت الشعبة، إلى أنه خلال تعاملات صباح اليوم سجل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 1005 جنيهات للجرام، إلا أنه عقب ساعة ارتفع السعر ليسجل 1007 جنيهات للجرام.

كما ارتفعت أسعار الذهب عيار 24 ليسجل 1151 جنيها للجرام بدلا من 1148.5 جنيه للجرام خلال تعاملات الصباح، وكذلك ارتفع عيار 18 إلى 863 جنيها للجرام بدلا من 861 جنيها.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب ليسجل 8056 جنيها

أما عن سعر الجنيه الذهب فارتفع أيضا ليسجل 8056 جنيها بدلا من 8040 جنيها؛ بزيادة قدرها 16 جنيها في الجنيه الذهب الواحد، أما الأسعار العالمية فارتفعت أيضا ليسجل سعر الأوقية 1841 دولارًا مقابل 1829 دولارًا للأوقية قبلها بساعة واحدة.