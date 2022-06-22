«الموسيقيين» لـ سعيد الأرتيست: «شاكوش اتعاقب والموضوع مش انتقام»

أثار الفنان سعيد الأرتيست الجدل خلال الأيام الماضية، بسبب غضبه الشديد من عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش إلى الغناء في مصر مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه غير موافق على قرار النقابة بعودة مطرب المهرجانات، وأنه لن يترك حقه، وذلك بعد إهانة «شاكوش» لشعبة عازفي الإيقاع قبل وقفه.

علاء عامر يعلق على تصريحات سعيد الأرتيست

رد المستشار القانوني للنقابة علاء عامر على تصريحات سعيد الأرتيست قائلًا: «أستاذ سعيد الأرتيست فنان مقدر عند النقابة، وعندنا كلنا، وشعبة الإيقاع مقدرة طبعا عندنا كلنا».

وأصاف خلال تصريح لـ«الوطن»: «هو بس زعلان عشان شاكوش كان غلط في شعبة الإيقاع قبل كدا، لكنه اعتذر لهم، ومفيش عقوبة مطلقة، وإلا هتكون عقوبة انتقامية، ومفيش حاجة كدا في القانون، العقوبة تحقق الردع والتقويم والعقوبة حققت دا».

كواليس عودة شاكوش إلى الغناء

كما تحدث عن كواليس عودة شاكوش إلى نقابة المهن الموسيقية، موضحًا: «شاكوش تقدم بتظلمات إلى نقابة المهن الموسيقية ولجنة التظلمات انعقدت وارتضوا إن هو يرجع مؤخرا والمجلس وافق على كدا وقدم اعتذارات ومضى إقرار، واللجنة قالت إن 10 شهور كفاية، وهو التزم بالعقوبة طول الشهور اللي فاتت معملش أي حفلات داخل مصر».

بيان نقابة الموسيقيين

وكانت نقابة الموسييقين كشفت عن تجديد التصريح السنوي لشاكوش والسماح له بالعودة إلى الغناء بعد وقفه الـ 10 شهور الماضية على خلفية أزمته مع النقابة، وقالت النقابة في بيانها: «لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية، قبلت التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش، بعد فحص أسبابه، ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدي التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر، لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقى، وهي شعبة الإيقاع وخطأه عن الألفاظ التي بدرت منه على خشبة المسرح».