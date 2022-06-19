«الموسيقيين»: حسن شاكوش تعهد بتجنب الألفاظ الخارجة

كشفت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، عن كواليس منح مؤدي المهرجانات كارنيه النقابة، بعد فترة إيقاف تجاوزت العشرة أشهر تقريبًا.

تفاصيل 3 تظلمات قدمها حسن شاكوش للنقابة

قالت نقابة المهن الموسيقية، في بيانٍ، إنّ «لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية، قبلت التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش، بعد فحص أسبابه، ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدي التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر، لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقى، وهي شعبة الإيقاع وخطأه عن الألفاظ التي بدرت منه على خشبة المسرح».

النقابة: فلسفة العقاب أتتب مفعولها

أضافت نقابة الموسيقيين، أنّ «لجنة فحص التظلمات، أرتأت أن فلسفة العقاب أتت مفعولها، وحققت المقصود منها، وهو الردع والتقويم، وأنه لا يوجد عقاب أبدي بلا مدة محددة، لأنه لا يوافق صحيح القانون، فلا بد من تأقيت العقوبة لمخالفة الأبدية للدستور والقانون».

تحذير لـ شاكوش منعًا لسحب كارنيه النقابة

وتابعت: «أرتأت اللجنة أن مدة العشرة شهور كافية جدًا لتحقيق الغرض من الوقف وقد وافق المجلس علي منح التصريح بالغناء له بعد أخذ كل التعهدات عليه بالالتزام بتقاليد وعرف المسرح وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والأداب والالتزام بقانون ولائحة النقابة وإلا سوف يتم سحب ترخيص الغناء منه مجددًا في حالة مخالفة الإقرار».