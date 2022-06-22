«التموين» تحذف رسالة تسجيل رقم المحمول من بونات صرف الخبز لكبار السن

حذفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة تسجيل رقم المحمول، من بونات صرف الخبز لأصحاب بطاقات التموين فوق 60 عاما، تسهيلا عليهم بدلا من الذهاب لمكاتب التموين أو فروع شركات الاتصالات وشراء خطوط الموبايل وتسجيلها بأسمائهم كشرط لتحديث بيانات بطاقة التموين، بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستثناء كبار السن والسجناء من تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين.

حذف رسالة بون صرف الخبز لأصحاب البطاقات فوق 60 عاما

ومؤخرا، خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بونات صرف الخبز أصحاب بطاقات التموين برسالة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، جاء نصها كالتالي: «برجاء تسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة تجنبا لإيقاف بطاقة التموين»، إلا أن الوزارة تراجعت عن قرار إيقاف بطاقة التموين لمن لم يقم بتسجيل رقم المحمول في المهلة المحددة لذلك حتى 31 يوليو المقبل.

خطوات تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

وتتيح وزارة التموين تسجيل رقم المحمول لأصحاب بطاقات التموين عبر مكاتب التموين على مستوى المحافظات، أو من خلال موقع دعم مصر، في عدة خطوات بسيطة كالتالي:

1- تصفح رابط موقع دعم مصر من هنا.

2 - تدوين رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

3 - يعقب ذلك ظهور اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين إلكترونيا.

4 - يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم صاحب بطاقة التموين.

5 - الخطوة الأخيرة تظهر رسالة تفيد بأنه جرى قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحا، أو أن الرقم تحت المراجعة للتأكد من أنه مسجل باسم صاحب البطاقة.