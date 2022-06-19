تعليمات لمكاتب التموين بتسهيل قبول ملفات تظلمات وقف البطاقات

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات لمديري مديريات التموين بالمحافظات والإدارات التموينية بالمراكز، للتنبيه على موظفي مكاتب التموين، بتسهيل قبول ملفات تظلمات الحذف من التموين من المواطنين الذين لم يتقدموا ببيانات الدخل والسيارة، التي أرسلت لهم عبر بونات صرف الخبز في المهلة التي كانت محددة من الوزارة، أو المواطنين المحذوفين من الدعم، وليس أسباب تظلم من الحذف.

الفئات التي جرى حذفها من بطاقات التموين

بداية من شهر يونيو الجاري، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في حذف أصحاب بطاقات التموين مالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث، فضلا عن حذف أصحاب الدخول والرواتب العليا من فئة موظفي الحكومة، ممن يتقاضون رواتب عليا تتخطى 9600 جنيه، ضمن إجراءات تنقية غير المستحقين للدعم والإبقاء فقط على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني.

مهلة التقدم بتظلمات التموين

وبناء على القرار الوزاري الصادر من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن التقدم بتظلمات الحذف من بطاقة التموين غير محدد بمهلة، إذ أعلن الوزير في قراره فتح باب التظلمات فقط دون تحديده بمدة، وذلك على مستوى مكاتب التموين في القرى والأرياف والادارات التموينية في المراكز، التي تقوم بدورها بتسليم ملفات التظلمات إلى ديوان عام الوزارة لبدء فحصها.

وكانت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن مستحقي الدعم الذين جرى حذفهم بداية من شهر يونيو، لم يتم حذفهم من الخبز، بل سقطوا فقط من الدعم السلعي الشهري، مع استمرار صرفهم لحصة الخبز البلدي المخصص لهم، الذي تحدده الوزارة بعدد 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.