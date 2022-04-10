رسالة مهمة من «التموين» لمستفيدين من بونات صرف الخبز.. حدثوا بياناتكم

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من أصحاب البطاقات التموينية، برسائل مهمة عبر بونات صرف الخبز، بشأن تحديث بيانات بطاقة التموين، تجنبًا لتوقف البطاقة التموينية التي لم يلتزم صاحبها بتحديث بيانات الأفراد المدرجين عليها، وذلك عبر التقدم لمكاتب التموين على مستوى المحافظات بالأوراق المطلوبة عبر بونات صرف الخبز.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي

وبثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بون صرف الخبز للبطاقة رسالة جاءت مفادها، كالتالي: «برجاء التوجه لمكتب التموين لتحديث الرقم القومي»، وذلك ضمن إجرءات تحديث بيانات البطاقات التي تجريها الوزارة من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني لتنقية البطاقات التموينية من الفئات غير المستحقة للدعم.

من جانبها، أوضحت مصادر في وزارة التموين، أنه يتوجب بالنسبة للبطاقة الظاهر لها رسالة «تحديث الرقم القومي عبر بون صرف الخبز»، أن تتقدم بصورة من بطاقات الرقم القومي للأفراد والأبناء المدرجين عليها وذلك بالنسبة للأبناء البالغين، مشيرة إلى أنه بالنسبة للأبناء أو الأطفال القصر المدرجين على البطاقة فيتوجب هنا تقديم صورة من شهادات الميلاد لهم.

تقديم مفردات مرتب لصاحب البطاقة التموينية

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين خاطبت بعض فئات البطاقات التموينية عبر بونات صرف الخبز أيضا بأهمية تقديم تقريرًا ببيان الدخل الشامل للأسرة إلى مكاتب التموين، تمهيدًا لحذف أصحاب المرتبات العليا والدخول المرتفعة من منظومة الدعم وذلك حتى يوم 15 إبريل الجاري، كما خاطبت الوزارة أيضا عدد من أصحاب البطاقات ممن يملكون سيارات ملاكي حديثة موديل 2018 فأحدث، وذلك بمهلة تنتهي يوم 25 إبريل، وذلك بهدف تنقية وحذف مالكي السيارات ذات الموديل الحديث، حيث يتوجب عليهم تقديم شهادات من المرور مرفقًا معها صورة رخصة السيارة إلى مكاتب التموين.