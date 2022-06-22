تفاصيل صادمة في مقتل طالبة المنصورة على يد زميلها.. كشفتها النيابة العامة

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة وصادمة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف التي عُرفت إعلاميا بـ«طالبة المنصورة» بعد أن قام زميلها المدعو محمد عادل بإنهاء حياتها أمام بوابة جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك في صباح يوم الاثنين الماضي.

رسائل تهديد لـ«نيرة»

وأفادت النيابة العامة في بيان لها أنها فحصت الهاتف المحمول الخاص بالطالبة نيرة أشرف، ما أسفر عن تلقيها عدة رسائل من زميلها محمد عادل، تضمنت تهديداته لها دائما بقتلها، وهذا ما أثبتته مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى ضبطها بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وأمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، وذلك لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها «نيرة» عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

أولى جلسات محاكمة المتهم

وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.