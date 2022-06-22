استشاري علاقات أسرية توضح عوامل نجاح الحياة الزوجية.. أبرزها الحوار والثقة

قالت الدكتورة نانسي ماهر، استشاري العلاقات الأسرية، إن العلاقات الزوجية الناجحة تُبنى على الثقة بين الطرفين وأن كل منهما يرى الآخر يستحق أن نستكمل الحياة معا، وأنه من الضروري أن نعمل بنظم حل المشكلات لنفكر في أي مشكلة تحدث دون الانهيار، بالإضافة لتوزيع الأدوار بشكل مناسب وإجراء تقييمات على توزيع الأدوار بشكل مستمر.

لا يجب أن يعطى الإنسان وعدا أو يقرر شيئا في وقت السعادة

وأوضحت «ماهر» خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» أنه لا يجب أن يعطي الإنسان وعدا أو يقرر شيئا في وقت السعادة، لافتة إلى أن هناك ما يعرف بدور المنقذ والضحية، فأحيانا تضحي الزوجة بكل شيء وتقوم بكل الأدوار ولكنها لن تستطيع الاستمرار في ذلك فتتحول إلى ضحية.

العلاقات الزوجية تعتبر كالغذاء

وأشارت استشاري العلاقات الأسرية، إلى أن العلاقات الزوجية تعتبر كالغذاء ويجب أن يعرف كل طرف قيمة ما يقدمه له الآخر، وتوزيع الأدوار في المنزل وقيام العلاقة على التقدير والاحترام مع وجود كلمة «شكرا» في المواقف اليومية، لافتة إلى أن علاج الاستياء أو الزعل لا بد من المصارحة بها وعدم الاستمرار في حالة من التعاسة، ولابد من التواصل بين الزوجين وإيجاد أرضية مشتركة ومساحة للتواصل بينهما.

الخرس الزوجي يحدث بسبب الانفصال النفسي بين الزوجين

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية، الخرس الزوجي يحدث بسبب الانفصال النفسي بين الزوجين في البداية، والذي يتطور إلى الانفصال العقلي بينهما في حالة اختلاف الطباع والقيم وعدم النقاش، مشيرة إلى أن الحوار هو أهم معايير نجاح العلاقة ولابد ان يكون في مكان مناسب ووقت مناسب وليس أمام الأبناء.