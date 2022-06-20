«س و ج».. كل ما تريدون معرفته عن منحة الزواج من «التأمينات الاجتماعية»

تتساءل الكثير من مستحقات المعاش عن المزايا التي تُمنح للإبنة أو الأخت عند قطع معاشها بسبب الزواج، وذلك وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، والذى اشترط لاستحقاق البنت للمعاش ألا تكون متزوجة، لتؤكد التامينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، أنه يتم صرف «منحة الزواج» لمدة عام كامل.

وترصد «الوطن» كل الأسئلة التى أجابت عنها هيئة التامينات الاجتماعية حول صرف منحة الزواج، كالتالي:

ما منحة الزواج من التأمينات؟

​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، يتم صرف منحة تساوي معاش المستحق عن والدها أو أخيها أو أمها وذلك لمدة عام، وتسمى «منحة الزواج».

هل يتم قطع المنحة في حالة عدم التقدم لصرفها؟

تسقط «منحة الزواج» في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها، كما تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تُستحق المنحة إلا لمرة واحدة فقط.

ما شروط صرف منحة الزواج ؟

أكدت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنه يشترط للحصول على المنحة أن يكون مستحق في المعاش، وألا تكون الابنة أو الأخت صرفت منحة زواج من قبل.

كيف يتم الحصول على هذه المنحة ؟

تحصل الابنة أو الأخت على منحة الزواج من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتُقدم طلب صرف المنحة مرفقًا به المستندات اللازمة لصرف المنحة، وهي عبارة عن:

- صورة قسيمة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق ويشترط أن تكون سارية.

وتطلب الابنة أو الأخت صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8).

ما قيمة المنحة المستحقة للإبنة في حالة قطع معاشها للزواج؟

تستحق الابنة صرف منحة عند قطع المعاش للزواج بقيمة المعاش المستحق لمدة عام، بحد أدنى خمسمائة جنيه.