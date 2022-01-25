أستاذ بجامعة الأزهر: التعبد أساس العلاقات الزوجية وليس إنجاب الذرية

قال الدكتور عبدالوارث عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنَّ الأصل في الزواج هو التعبد، بأن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الزوج أو الزوجة، خاصة أن المقصد من الزواج ليس إنجاب الذرية وإن كان هذا موجودا.

حفظ العلاقة بين الزوجين

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هذا اللون من التعبد هو الذي يحفظ العلاقة بين الزوجين، ويجعلها محفوفة برضا الله سبحانه وتعالى، وبغير ذلك تقع الكثير من المخالفات وقضايا الخلع والطلاق وغيرها، لأن الناس ابتعدوا في الزواج عن أمر ربهم، مشيرًا إلى أنهم إذا تمسكوا به لاختفت الكثير من المشاكل التي يبحثون لها عن حلول في الوقت الحالي ولا يجدون لها حلًا، مثل كثرة الطلاق وتشريد الأبناء، وسببه هو أن الناس لا ينصاعون إلى الشريعة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أنه إذا كانت الأمة تريد أن تخرج من هذا المأزق الأخلاقي الذي وقعت فيه، فعليها أن تتمسك بشرع الإسلام وأن تعرفه من العلماء، مشددًا على أنه لا بد من الأسرة المسلمة أن تحافظ على بناتها وأبنائها أن يجعلوا كل عمل في زواجهم، موافقًا لشرع الله سبحانه وتعالى حتى يسلموا.

عدم جواز المنكرات أثناء الاحتفال بالخِطبة

وأوضح أنه لا يمكن لأي شيخ يعرف ربه أو يحفظ القرآن الكريم ويعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينتمي إلى الإسلام بحال من الأحوال، أن يحل الكثير من المنكرات التي تحدث أثناء الاحتفال بالخِطبة، خاصة أن كثيرا من الناس يتركون العنان للفتاة أو الشباب أن يفعلا في الاحتفال بالخِطبة ما شاء، ثم يحدث بعد ذلك خِلاف على توافه الأمور ويحدث الانفصال بينهما.

وذكر أنه لا مانع أبدًا من الاحتفاء والاحتفال بالخِطبة ولكن بضوابط شرعية، لأن المرأة في هذا الأمر ليست زوجة لمن يتقدم بخطبتها، مؤكدًا أنه لا يصح إطلاقًا هذا الإسراف والتوسع في الاحتفال الذي يرقص فيها العريس مع عروسه ويتصورا في وضع غير لائق وهذا لا يجوز أبدًا لأنها لا تحل له.