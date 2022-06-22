«التنسيقية»: الحوار الوطني يستهدف المواطن والمجتمع المصري

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المستهدف بالحوار الوطني المواطن والمجتمع المصري بشكل كامل، لافتا إلى أن البعض يقول إن الحوار يجب أن يقتصر على النخب وهو أمر غير صحيح، فالمستهدف هو المواطن بشكل خاص سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضح «القط» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الشق الاجتماعي في الحوار الوطني يمس المواطن من الدرجة الأولى، والجميع يتفق في القضايا الاجتماعية مثل الزيادة السكانية وتجديد الخطاب الديني وتحسين السلوكيات، مشيرا إلى أن اختزال الحوار الوطني في قضايا معينة يقلل من جهود الدولة المبذولة حاليا لإنجاح الحوار.

كل المواطنين لهم الحق في الحديث بالأمور السياسية

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن كل المواطنين لهم الحق في الحديث بالأمور السياسية ولا يحق لأحد الحجر على رأي المواطن، والدليل على ذلك أنه بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب منصة إلكترونية تتلقى خلالها جميع الرؤى والآراء والمقترحات بشأن الحوار الوطني من جميع المواطنين المصريين في جميع أنحاء العالم.

الملف السياسي لا يقتصر على النخب السياسية

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رد بعض الكيانات السياسية بأن الملف السياسي يقتصر على النخب السياسية، هو إجحاف على حق المواطن المصري في ممارسة الديمقراطية.