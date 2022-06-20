«تضامن النواب» توافق على مشروع قانون نائبة التنسيقية «قادرون باختلاف»

وافقت لجنه التضامن الاجتماعي، في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقه (قادرون بإختلاف) وتعديل بعض نصوص مواد القانون ٢٠٠ لسنه ٢٠٢٠ .

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ويأتي مشروع القانون لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ونقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، والتوسع في اختصاصات الصندوق لضمان توفير أكبر قدر من الحقوق والامتيازات التي كفلتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة.