تعيين محمود القط مساعدا لرئيس حزب «حماة الوطن» وأمينا للتدريب والتثقيف 

أصدر رئيس حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي اليوم، قرارا بتعيين النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، مساعدا لرئيس الحزب وأمينا للتدريب و التثقيف.

وكان القط يشغل منصب أمين الشباب في الحزب منذ عام ٢٠١٦، وتم اختياره امينا للتدريب و التثقيف لمهاراته وخبراته التدريبية وشهاداته المحلية و الدولية في تدريب واعداد المدربين والتوعية ومهارات الاتصال ونشاطه في الدورات التدريبية التي عقدت، ويعد القط أحد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

7 سنوات على تأسيس حزب حماة الوطن

وكانت لجنة شئون الأحزاب وافقت على إنشاء الحزب في مايو 2014، وهو حزب مدني يجمع كل اطياف المجتمع في سبيكة فريدة غير قابلة للانكسار او الانفصال، ويقول الحزب في مبادئه إنه «حزب كل المصريين بلا تمييز او تعصب لاي أيدلوجية او فئة او جماعة تيار وهو حزب حماية الهوية المصرية الحضارية الاصلية لاعادة الاعتبار للقيم المصرية والاجتماعية».

ويشير الحزب إلى أنه «حزب االشباب المؤهلين لتسليم راية القيادة والعدد لدماءة دائما بجذب المزيد من شباب مصر الاكفاء ليكون الاكثر حداثة والاحرص على امتلاك ناصية العلم والمعرفة والاقدر على الانتشار والتقدم».